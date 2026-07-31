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اليونان وتركيا تواصلان مكافحة الحرائق الضخمة

رجل إطفاء أثناء مكافحته حريقًا جنوب ريثيمنو في جزيرة كريت اليونانية.
31 يوليو 2026 09:27

واصل رجال الإطفاء مكافحة الحرائق الضخمة في اليونان وتركيا، بينما تحسن الوضع في فرنسا وإسبانيا، مما سمح لآلاف السكان الذين تم إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم.

واستمر الطقس الحار والجاف والرياح القوية في تأجيج الحرائق في أجزاء من جنوب شرق أوروبا، مما أعاق جهود مكافحة النيران.

واستمر وضع الحرائق في جزيرة كريت اليونانية في التفاقم، حيث تسببت الرياح الشمالية العاتية في تأجيج النيران بشكل متكرر، مما جعل عمليات الإطفاء أكثر صعوبة.

واندلع حريق جديد بالقرب من قرية بريفيلي، حيث أجلى خفر السواحل نحو 50 شخصا من شريط ساحلي بسبب الدخان الكثيف.

ويكافح رجال الإطفاء النيران لليوم الثاني على التوالي. كما عملت الطائرات والمروحيات المخصصة لإلقاء المياه بشكل محدود بسبب الرياح الشديدة.

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وأبلغ عن وقوع حرائق إضافية في بحر إيجة بجزر أندروس وكالمنوس وباروس. ووصف خبراء الأرصاد الجوية الظروف الجوية بأنها استثنائية، مع توقعات بحدوث هبات رياح قوية لن تهدأ إلا في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

ولقي ثلاثة من رجال الإطفاء حتفهم وأصيب أربعة آخرون في الحرائق يوم الأربعاء.
تركيا تسيطر على معظم الحرائق
وواصلت فرق الطوارئ في تركيا مكافحة العديد من الحرائق في جنوب وغرب البلاد، حيث عقّدت الرياح القوية جهود الإطفاء.

ومنذ يوم الأربعاء، استجابت السلطات لـ 169 حريقا على مستوى البلاد، تمت السيطرة بالكامل على 163 منها بحلول مساء يوم الخميس، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي.

وقال يوماكلي إن الحرائق في منطقة كاش بمحافظة أنطاليا وفي محافظة إسبارطة الغربية تمت السيطرة عليها بعد عمليات جوية وبرية مكثفة.

وأضاف أنه تم نشر 21 طائرة و69 مروحية ونحو 500 سيارة إطفاء وأكثر من 3500 فرد على مستوى البلاد.

المصدر: وكالات
تركيا
حرائق الغابات
رجال الإطفاء
اليونان
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