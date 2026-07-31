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34 قتيلاً في انفجار بمنجم بباكستان

عمال مناجم فحم وذووهم يتجمعون عقب انهيار منجم للفحم في منطقة شرق مدينة كويتا
31 يوليو 2026 09:50

قُتل 34 عاملا على الأقل جراء انفجار في منجم فحم بجنوب باكستان، وفق ما أعلنت وكالة إدارة الكوارث المحلية الجمعة.
وألحق الانفجار الناجم عن غاز الميثان، الخميس دمارا كبيرا في المنجم الواقع قرب عاصمة إقليم بلوشستان الغني بالمعادن، ما استدعى إطلاق عملية إنقاذ.
وقالت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية فجر الجمعة "بحسب المعلومات الواردة من فرق الإنقاذ المنتشرة في الموقع، تم انتشال 34 جثة".
وأضافت الهيئة "لا تزال عملية الإنقاذ المشتركة جارية لتحديد مكان أي عمال مناجم محاصرين وانتشالهم"، من دون تحديد عدد العمال الذين كانوا في الموقع وقت حدوث الانفجار.

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المصدر: وكالات
منجم
باكستان
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