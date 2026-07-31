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فرق الإطفاء تواصل احتواء حريق هائل في بريطانيا

رجال إطفاء في موقع حريق غابات في هورنشرش، شرق لندن.
31 يوليو 2026 11:30

ذكرت فرق الإطفاء التي تكافح حريقا هائلا بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في بريطانيا أن الحريق "بدأ يستقر"، مع دخول جهود مكافحة الحرائق يومها الثالث.

وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ في سوفولك الليلة الماضية إنها "في وضع أفضل"، مما كانت عليه قبل بضع ساعات، على الرغم من أنها حذرت من أن الحريق بالقرب من محطة "سايزول بي" للطاقة النووية لا يزال "حادثا ديناميكيا"، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.

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ويكافح رجال الإطفاء الحريق في منطقة "دونويتش هيث" بالقرب من ليستون، منذ مساء الأربعاء الماضي، حيث يوجد أكثر من 100 رجل إطفاء ومروحية في الموقع.

وكانت حرائق الغابات قد اندلعت في 19 موقعا بمختلف أنحاء إنجلترا وويلز مع استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة بالمملكة المتحدة، بالتزامن مع إصدار المزيد من التحذيرات من تداعيات الحرارة على الصحة العامة في معظم أنحاء البلاد.

 

المصدر: وكالات
مكافحة الحرائق
حريق
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