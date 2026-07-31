باكستان: انهيار جليدي  يضرب جبل "برود بيك" وفقدان متسلقين

صرح مسؤولون باكستانيون أنه تم تحديد موقع جثث أربعة من متسلقي الجبال الذين كانوا فقدوا إثر حدوث انهيار جليدي في جبل برود بيك.

وذكر مسؤولان حكوميان بارزان أن رجال الإنقاذ واصلوا البحث عن متسلقي الجبال الستة الآخرين اليوم الجمعة.

وتابع المسؤولان أن الجهود تُبذل لانتشال جثث متسلقي الجبال الأربعة، على الرغم من سوء الأحوال الجوية.

ولم يكشف المسؤولان على الفور عن هوية الجثث التي تم العثور عليها. وتحدث المسؤولان بشرط عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما غير مخول لهما بالحديث إلى وسائل الإعلام.

ويبحث رجال الإنقاذ الباكستانيون، الذين يدعمهم الجيش اليوم الجمعة عن 10 متسلقين دوليين، من بينهم متسلق الجبال البريطاني الشهير المولود في نيبال، نيرمال بورجا، الذي فقد، بعد أن ضرب انهيار جليدي جبل "برود بيك"، أحد أعلى الجبال في العالم.