الجمعة 31 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

باكستان: انهيار جليدي  يضرب جبل "برود بيك" وفقدان متسلقين

فريق إنقاذ قبل مغادرته قاعدة "سكاردو" الجوية في منطقة "جلجت-بلتستان" الباكستانية.
31 يوليو 2026 11:27

صرح مسؤولون باكستانيون أنه تم تحديد موقع جثث أربعة من متسلقي الجبال الذين كانوا فقدوا إثر حدوث انهيار جليدي في جبل برود بيك.

وذكر مسؤولان حكوميان بارزان أن رجال الإنقاذ واصلوا البحث عن متسلقي الجبال الستة الآخرين اليوم الجمعة.

وتابع المسؤولان أن الجهود تُبذل لانتشال جثث متسلقي الجبال الأربعة، على الرغم من سوء الأحوال الجوية.

أخبار ذات صلة
34 قتيلاً في انفجار بمنجم بباكستان
إسلام آباد تعلن استمرار المحادثات بين واشنطن وطهران

ولم يكشف المسؤولان على الفور عن هوية الجثث التي تم العثور عليها. وتحدث المسؤولان بشرط عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما غير مخول لهما بالحديث إلى وسائل الإعلام.

 

ويبحث رجال الإنقاذ الباكستانيون، الذين يدعمهم الجيش اليوم الجمعة عن 10 متسلقين دوليين، من بينهم متسلق الجبال البريطاني الشهير المولود في نيبال، نيرمال بورجا، الذي فقد، بعد أن ضرب انهيار جليدي جبل "برود بيك"، أحد أعلى الجبال في العالم.

 

المصدر: وكالات
انهيار جليدي
انهيار
باكستان
آخر الأخبار
أسعار الوقود في الإمارات لشهر أغسطس
اقتصاد
أسعار الوقود في الإمارات لشهر أغسطس
اليوم 09:55
"نيويورك أبوظبي" تساهم في إنجاز علمي عالمي لفهم تطور المجرات
علوم الدار
"نيويورك أبوظبي" تساهم في إنجاز علمي عالمي لفهم تطور المجرات
اليوم 13:49
شطرنج الشارقة يختتم «عطلتنا غير» بمشاركة 140 ناشئاً
الرياضة
شطرنج الشارقة يختتم «عطلتنا غير» بمشاركة 140 ناشئاً
اليوم 13:45
ظروف شخصية تؤجل انتقال «أسطورة المونديال» إلى كولو كولو
الرياضة
ظروف شخصية تؤجل انتقال «أسطورة المونديال» إلى كولو كولو
اليوم 13:42
"العين للرطب" يتوج الفائزين في مسابقتي الفرض والزاملي
علوم الدار
"العين للرطب" يتوج الفائزين في مسابقتي "الفرض" و"الزاملي"
اليوم 13:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©