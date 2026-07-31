ترامب يجتمع مع حكومته في كامب ديفيد

يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعا للحكومة اليوم الجمعة في منتجع كامب ديفيد الرئاسي. وستكون هذه رحلته الثالثة إلى كامب ديفيد خلال ولايته الثانية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إن ‌هذا سيكون الاجتماع الثالث عشر للحكومة خلال ولاية ترامب ‌الثانية، وإنه سيكون "ممتعا للغاية وتجربة مختلفة يعيشها أعضاء الحكومة معا".

ومن المرجح أن تركز أجندة الاجتماع بشكل كبير على ​السياسة الخارجية.

وبعد الاجتماع، من المقرر أن يتوجه ترامب إلى ناديه للجولف ​في بيدمينستر بولاية نيوجيرزي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.