الجمعة 31 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تجدد القصف على مستودع لشركة تجارية في روسيا

تجدد القصف على مستودع لشركة تجارية في روسيا
31 يوليو 2026 16:54

ذكرت شركة "وايلدبيريز" الروسية العملاقة للتجارة الإلكترونية أن غارة جوية استهدفت مستودعا تابعا لها في فولغوغراد بجنوب روسيا ليل الخميس إلى الجمعة.
وأكدت الشركة، عبر تطبيق "تلغرام"، "اندلع حريق عقب هجوم على أحد المواقع اللوجستية في فولغوغراد"، مضيفة "بحسب التقارير الأولية، لم تُسجَّل إصابات. وقد أُعيد تنظيم سلاسل التوريد، ويجري استلام الشحنات وشحن الطلبات من مواقع أخرى".
وقال أندريه بوتشاروف حاكم منطقة فولغوغراد، من جانبه، إن "ضربات بطائرات مسيّرة تسببت في اندلاع حرائق في شركة صناعية بقطاع الوقود والطاقة في جنوب فولغوغراد، بالإضافة إلى مستودعات في منطقة دزيرجينسكي".
تُستهدف "وايلدبيريز" بضربات منذ نحو أسبوعين. وطالت غارات، أمس الخميس، مستودعين لها في منطقة بينزا (غرب) وفي سارابول على بُعد حوالى 1100 كيلومتر شرق العاصمة الروسية موسكو.

أخبار ذات صلة
8 قتلى بهجمات روسية على أوكرانيا
روسيا تعلن قصف 5 سفن أوكرانية
المصدر: آ ف ب
أوكرانيا
مستودع
تجارة إلكترونية
آخر الأخبار
أسعار الوقود في الإمارات لشهر أغسطس
اقتصاد
أسعار الوقود في الإمارات لشهر أغسطس
اليوم 09:55
شميدت يخلف كلوب في ريد بول
الرياضة
شميدت يخلف كلوب في ريد بول
اليوم 17:12
قائد الجيش اللبناني يستقبل سفير أميركا في بيروت
الأخبار العالمية
سفير أميركا يبحث دور الجيش اللبناني في تنفيذ اتفاق الإطار
اليوم 17:07
تجدد القصف على مستودع لشركة تجارية في روسيا
الأخبار العالمية
تجدد القصف على مستودع لشركة تجارية في روسيا
اليوم 16:54
بطولة «المقاتلين المحترفين».. الوزن الخفيف يشعل تحدي نورمحمدوف وكولغان في نيويورك
الرياضة
بطولة «المقاتلين المحترفين».. الوزن الخفيف يشعل تحدي نورمحمدوف وكولغان في نيويورك
اليوم 16:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©