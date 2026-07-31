تجدد القصف على مستودع لشركة تجارية في روسيا

ذكرت شركة "وايلدبيريز" الروسية العملاقة للتجارة الإلكترونية أن غارة جوية استهدفت مستودعا تابعا لها في فولغوغراد بجنوب روسيا ليل الخميس إلى الجمعة.

وأكدت الشركة، عبر تطبيق "تلغرام"، "اندلع حريق عقب هجوم على أحد المواقع اللوجستية في فولغوغراد"، مضيفة "بحسب التقارير الأولية، لم تُسجَّل إصابات. وقد أُعيد تنظيم سلاسل التوريد، ويجري استلام الشحنات وشحن الطلبات من مواقع أخرى".

وقال أندريه بوتشاروف حاكم منطقة فولغوغراد، من جانبه، إن "ضربات بطائرات مسيّرة تسببت في اندلاع حرائق في شركة صناعية بقطاع الوقود والطاقة في جنوب فولغوغراد، بالإضافة إلى مستودعات في منطقة دزيرجينسكي".

تُستهدف "وايلدبيريز" بضربات منذ نحو أسبوعين. وطالت غارات، أمس الخميس، مستودعين لها في منطقة بينزا (غرب) وفي سارابول على بُعد حوالى 1100 كيلومتر شرق العاصمة الروسية موسكو.