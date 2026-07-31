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سفير أميركا يبحث دور الجيش اللبناني في تنفيذ اتفاق الإطار

قائد الجيش اللبناني يستقبل سفير أميركا في بيروت
31 يوليو 2026 17:07

أجرى ميشال عيسى السفير الأميركي في لبنان مباحثات مع قائد الجيش رودولف هيكل، اليوم الجمعة، تناولت أهمية دور الجيش ضمن الآلية التنفيذية في اتفاق الإطار.
وأكد السفير على أهمية جهود الجيش من أجل الحفاظ على استقرار لبنان.

بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني "تناول البحث آخر التطورات في لبنان والأوضاع في المنطقة"، وتم التطرق "إلى أهمية دور الجيش ضمن الآلية التنفيذية في اتفاق الإطار، إلى جانب المسائل المرتبطة بمفاوضات روما".

وأكد السفير عيسى "أهمية جهود الجيش المتواصلة من أجل الحفاظ على استقرار لبنان".

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يذكر أن لبنان وقع في 26 يونيو الماضي اتفاق إطار ثلاثياً بينه وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، بعد الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.

وينص الاتفاق على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحاباً إسرائيلياً وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. 

وبدأ الجيش اللبناني، في 21 يوليو الحالي، عملية انتشار في بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان، بناءً على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، في إطار "خطة المناطق التجريبية".

المصدر: د ب أ
لبنان
الجيش اللبناني
السفير الأميركي
إسرائيل
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