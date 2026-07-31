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الكونغو تشهد ثاني أكبر تفش لإيبولا في العالم

فريق يعقّم مستشفى قبل استقبال مرضى إيبولا في الكونغو الديمقراطية
31 يوليو 2026 17:26

كشفت بيانات حكومية، اليوم الجمعة، ​أن تفشي فيروس إيبولا الحالي في الكونغو الديمقراطية هو ثاني أكبر تفش للمرض مسجل ⁠على مستوى العالم، فيما لا ​يزال انتشار ⁠العدوى ​يفوق الجهود المبذولة لمكافحة المرض.
وأعلنت وزارة الاتصالات في الكونغو الديمقراطية، الواقعة ‌في وسط أفريقيا، على منصة ‌"إكس"، عن 3532 حالة إصابة حتى ​اليوم الجمعة، متجاوزة إجمالي الحالات المسجلة خلال تفشي المرض في الفترة من 2018 إلى ‌2020 والبالغ ​عددها 3481 إصابة. وبلغ إجمالي الوفيات 1556.
ووفقا لمنظمة الصحة ​العالمية، ‌لا ⁠يزال ‌تفشي ‌الإيبولا في غرب أفريقيا بين عامي ⁠2014 و2016 الأكبر على ​الإطلاق، إذ سُجلت خلاله 28616 إصابة و11310 وفيات في غينيا وليبيريا وسيراليون.

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المصدر: وكالات
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فيروس إيبولا
الكونغو الديمقراطية
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