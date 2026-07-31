حريق هائل يواصل اجتياح جزيرة كريت في اليونان

تواصل حرائق الغابات اجتياح المنطقة المحيطة بمدينة ريثيمنو السياحية في جزيرة كريت، بحسب عناصر الإطفاء اليونانيين الذين أشاروا مع ذلك إلى "تحسن" الوضع، وأبدوا قلقهم من حريق آخر تشهده شبه جزيرة بيلوبونيز.

وقال ناطق باسم جهاز الإطفاء إنّ "الوضع في ريثيمنو أفضل"، لكن الحريق "لا يزال خارج عن السيطرة" و"هناك بؤر عدة لا تزال مشتعلة".

وبحسب هيئة الأرصاد اليونانية، التهمت النيران نحو 4500 هكتار يومي الأربعاء والخميس في جنوب المدينة.

وتُعقّد الرياح القوية وطبيعة المنطقة الجيولوجية وتضاريسها الوعرة، عمليات مكافحة الحرائق بشكل كبير، بحسب السلطات.

في شبه جزيرة بيلوبونيز بجنوب اليونان، بالقرب من ميناء باتراس، اندلع حريق أثار قلق السلطات. وأشار عناصر الإطفاء إلى الاستعانة بأربع طائرات إطفاء وثلاث مروحيات بالقرب من قرية "فلوكا" في جنوب باتراس.

ووضعت فرق الإطفاء اليونانية في حالة تأهب قصوى، اليوم الجمعة، بسبب الرياح القوية التي تشهدها مناطق واسعة من البلاد. كما صُنّفت مناطق كثيرة، بينها منطقة العاصمة أثينا وجزيرة كريت وعدد كبير من جزر بحر إيجه وأجزاء من منطقة بيلوبونيز، ضمن مستوى "الخطر المرتفع جدا" لاندلاع الحرائق، وهو المستوى الرابع على مقياس من خمس درجات.

وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء فاسيليس فاثراكوغيانيس، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس الخميس، إن طبيعة اليونان الجغرافية الجزرية "تُعقّد سرعة انتشار فرق الطوارئ"، مشيرا إلى إرسال تعزيزات إلى كريت.

وأضاف "الرياح العاتية وأعمدة الدخان الكثيفة (...) تجعل عمليات رش المياه صعبة جدا، إن لم تكن مستحيلة"، لا سيما في كريت.

وأصدرت السلطات اليونانية مساء الاربعاء أوامر بإجلاء نحو 8 آلاف من السكان والسياح من منطقة "أغيا غاليني" الساحلية في جزيرة كريت.

وحذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس الخميس، من أن اليونان، التي لم تشهد في بداية الصيف موجات الحر والحرائق الكبيرة التي شهدتها فرنسا وإسبانيا، تواجه "أياما صعبة".

وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء "من المتوقع أن تتدهور الأوضاع أكثر في الأيام المقبلة".