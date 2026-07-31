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اليونان تصدر أمر إخلاء جزئي لضاحية غرب أثينا

دخان يلف أثينا إثر حريق غابات في ضاحية قريبة
31 يوليو 2026 20:07

اندلعت في اليونان، اليوم الجمعة، حرائق عابات جديدة، ما دفع السلطات إلى إصدار أمر إخلاء جزئي من سكان بلدتين إلى الغرب من العاصمة أثينا كإجراء احترازي.
وأمرت هيئة الحماية المدنية اليونانية، بإخلاء جزئي في إحدى ضواحي غرب العاصمة أثينا، بعد اندلاع حريق غابات في جبل مجاور، وذلك وفقًا لتنبيه طوارئ عبر الهاتف المحمول.

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تقع الضاحية على بعد حوالي 11 كيلومترًا (سبعة أميال) غرب مركز أثينا.
وأفاد رجال الإطفاء بأن الحريق اندلع في جبل بالقرب من الضاحية.
كما أجلي مئات السكان ‌والزوار من إحدى البلدات الساحلية الصغيرة بواسطة زوارق خفر السواحل ‌وقوارب الصيد الصغيرة، بعدما غطت سحب كثيفة من الدخان سماء المنطقة.

 

 

المصدر: وكالات
حرائق غابات
اليونان
أثينا
إخلاء قرى
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