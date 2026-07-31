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تقرير: ترامب يقول إن التصعيد مع إيران "يسير بشكل جيد"

ترامب يترأس اجتماع مجلس الوزراء في منتجع كامب ديفيد
31 يوليو 2026 22:04

أفاد تقرير إعلامي بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، اليوم الجمعة، إن التصعيد العسكري على إيران "يسير على ما يرام"، وذلك نقلا عن تصريحات أدلى بها ترامب لمراسل في شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية.

وأشار ترامب إلى أن "الحرب تسير بشكل جيد. وكل ما يمكنك فعله هو مواصلة تحقيق الانتصارات، ثم سيحدث شيء ما في نهاية المطاف"، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

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وأضاف الرئيس الأميركي "نحن نوجه لهم ضربات قوية ونصيبهم بارتباك شديد".

تأتي هذه التصريحات على هامش اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه ترامب، اليوم الجمعة، في منتجع كامب ديفيد الرئاسي بولاية ماريلاند.

المصدر: د ب أ
دونالد ترامب
إيران
التصعيد العسكري
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تقرير: ترامب يقول إن التصعيد مع إيران "يسير بشكل جيد"
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