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زلزال يضرب جنوب إيطاليا

زلزال
31 يوليو 2026 23:56

هز زلزال بلغت شدته 4.7 درجة على مقياس ريختر، منطقة في جنوب إيطاليا قرب مدينة نابولي، اليوم الجمعة، لكن السلطات أفادت بعدم ورود أي طلبات مساعدة طارئة فورية.
وقال المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين، إن مركز الزلزال في منطقة "كامبي فليغري".

وتُعدّ هذه المنطقة، التي تضم أكبر فوهة بركانية في أوروبا، منطقة نشطة زلزاليًا بشكل متكرر.

ووقع الزلزال في تمام الساعة 7:46 مساءً (17:46 بتوقيت غرينتش) وكان على عمق ثلاثة كيلومترات، بحسب المعهد الوطني الإيطالي.

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وأفاد رجال الإطفاء بتلقيهم بلاغات عن تعطل المصاعد وسقوط قطع صغيرة من الجص، لكن لم ترد أي طلبات مساعدة فورية.

وأعلنت مدينة نابولي عن انهيار برج كهرباء عالي الجهد يغذي المدينة بالكهرباء، لكن تم إعادة التيار الكهربائي الاحتياطي إلى المناطق المتضررة.

وقالت السلطات إن انقطاع التيار الكهربائي يؤثر على بعض مناطق المدينة، وإن عمال الطوارئ موجودون في الموقع لإجراء الإصلاحات.

المصدر: آ ف ب
زلزال
إيطاليا
نابولي
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