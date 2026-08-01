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تفشي فيروس «إيبولا» في شرق الكونغو

تفشي فيروس «إيبولا» في شرق الكونغو
1 أغسطس 2026 10:11

أكدت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشِّي فيروس «إيبولا» في عدد من المناطق الشرقية للبلاد.
وأفادت الوزارة، في بيان، بأن عمليات رصد وتقصِّي انتشار الفيروس أكدت تفشّيه في عدد من المقاطعات بشرق البلاد، لافتة إلى تسجيل أكثر من 3500 حالة إصابة بـ «إيبولا» خلال الشهرين الماضيين، لتتجاوز هذه الأعداد إجمالي الحالات التي تم رصدها بين عامي 2018 و2020.

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وذكرت أن الفِرق الطبية تحاول منع مزيد من تفشِّي الإصابات بهذه المناطق، وتُسابق الزمن لتطويق بؤر تواجد الفيروس، عبر تنفيذ حملات تطعيم مكثّفة للسكان.

المصدر: وام
إيبولا
جمهورية الكونغو
الكونغو الديمقراطية
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