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هجوم روسي على كييف يسفر عن قتلى وجرحى وأضرار سكنية

هجوم روسي على كييف يسفر عن قتلى وجرحى وأضرار سكنية
1 أغسطس 2026 11:47

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ «هجوم واسع» استهدف منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومراكز الخدمات اللوجستية في العاصمة كييف، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
وبحسب خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا، أسفر سقوط حطام صاروخي عن تضرُّر مبنى سكني مكوّن من خمسة طوابق في منطقة سولوميانسكي، ما أدى إلى اندلاع حريق وإجلاء 35 شخصاً من الطوابق العليا. وأفادت الخدمة بمقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين، بينهم طفلان.
في المقابل، ذكرت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن السلطات الأوكرانية، أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف كييف خلال الليل أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 27 آخرين.
وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق «تيليجرام»، إن مراهقين كانا ضمن المصابين، مشيراً إلى تضرّر مبانٍ سكنية وتجارية في عدة أحياء واندلاع حرائق في عدد من السيارات. وأضاف أن سقوط حطام صاروخي ألحق أضراراً بمبنى سكني وترك سكاناً محاصرين داخله، مؤكداً أن العاصمة تعرّضت لهجوم بصواريخ باليستية، وداعياً السكان إلى الاحتماء بالملاجئ.

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في السياق ذاته، أعلنت موسكو تعرُّضها لهجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية، حيث قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إنه تم إسقاط أربع طائرات مسيّرة دون تسجيل أضرار فورية.

المصدر: وكالات
هجوم روسي
روسيا
أوكرانيا
كييف
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