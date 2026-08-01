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متسلقون من عدة جنسيات بين ضحايا ومفقودي انهيار ثلجي في باكستان

متسلقون من عدة جنسيات بين ضحايا ومفقودي انهيار ثلجي في باكستان
1 أغسطس 2026 13:38

استأنفت فرق الإنقاذ في باكستان عمليات البحث عن سبعة متسلّقين فُقدوا إثر انهيار ثلجي ضرب إحدى أعلى القمم الجبلية في العالم، وذلك بعد يوم من انتشال جثث ثلاثة من أعضاء المجموعة.

وكان الاتصال قد انقطع، صباح الخميس، مع فريق يضم عشرة متسلّقين بقيادة المتسلق البريطاني-النيبالي نيرمال بورجا (43 عاماً)، عقب وقوع الانهيار. وأفادت السلطات المحلية بأن الجثث التي تم انتشالها تعود لامرأة أميركية وأخرى عُمانية ورجل نيبالي، وقد نُقلت بواسطة مروحية إلى المستشفى للتعرف عليها رسمياً.

وأوضحت شرطة إقليم غلغت بلتستان، الواقع شمال البلاد، أن عمليات البحث استؤنفت السبت لليوم الثاني، بعد توقفها مؤقتاً الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية. وتشارك في الجهود فرق إنقاذ محلية، وحمّالو جبال، إلى جانب مروحيات تابعة للجيش الباكستاني.

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وبحسب السلطات، بدأت عمليات التمشيط الجوي والبري منذ الخميس، حيث أمضت الفرق الليل في المخيّم الرئيسي، فيما تم رصد جثث أخرى محتملة عبر صور التقطتها طائرات مسيّرة. وتشير التقديرات إلى أن عمليات الإنقاذ تواجه تحديات كبيرة نتيجة التضاريس الوعرة والظروف المناخية القاسية على ارتفاعات شاهقة.

ويتألف الفريق من عشرة متسلّقين، بينهم نيرمال بورجا، وخمسة نيباليين، وباكستاني، ومتسلقة عُمانية، وأخرى أمركية، إضافة إلى متسلق صيني.

المصدر: وكالات
باكستان
انهيار أرضي
انهيار جليدي
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