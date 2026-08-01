السبت 1 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ألمانيا.. انخفاض قياسي في منسوب مياه نهر الراين

ألمانيا.. انخفاض قياسي في منسوب مياه نهر الراين
1 أغسطس 2026 15:05

سجّل منسوب مياه نهر الراين في مدينة كولونيا مستوى قياسياً منخفضاً، مع استمرار تأثير موجة الجفاف الطويلة على أحد أهم الممرات المائية الداخلية في أوروبا.

وبحسب إدارة الممرات المائية والشحن الألمانية، بلغ منسوب النهر عند مقياس كولونيا صباح السبت 68 سنتيمتراً، متراجعاً بمقدار سنتيمتر واحد عن الرقم القياسي السابق البالغ 69 سنتيمتراً، والذي سُجّل في 23 أكتوبر 2018.

وتوقعت السلطات ارتفاعاً طفيفاً في مستويات المياه خلال وقت لاحق من اليوم، ما قد يخفف مؤقتاً من تداعيات الانخفاض.

أخبار ذات صلة
قتيل وجرحى جراء عاصفة في شرق ألمانيا
حرائق الغابات تخرج عن السيطرة بجنوب ألمانيا

وفي محطة القياس الرئيسية بمنطقة دويسبورغ-روهرورت، وهي مركز مهم للملاحة النهرية، وصل منسوب المياه إلى 153 سنتيمتراً، مسجلاً أدنى مستوى قياسي سابق له للمرة الأولى. وتشير التوقعات إلى استقرار المنسوب عند هذا الحد دون مزيد من الانخفاض.

ويُعد نهر الراين شرياناً اقتصادياً رئيسياً في أوروبا، إذ تعتمد عليه حركة نقل كميات كبيرة من الفحم والمواد الكيميائية والسلع الصناعية، وقد يؤدي انخفاض المياه إلى تقليل حمولة السفن ورفع تكاليف النقل.

المصدر: وكالات
ألمانيا
نهر الراين
الجفاف
أوروبا
كولونيا
آخر الأخبار
مهرجان العين للهجن.. «الظبي» يتألق في الشوط الأول و«شامان» يتصدر «الثاني»
الرياضة
مهرجان العين للهجن.. «الظبي» يتألق في الشوط الأول و«شامان» يتصدر «الثاني»
اليوم 16:37
«المعسكر التدريبي لمواهب الرماية» ينطلق في الشارقة
الرياضة
«المعسكر التدريبي لمواهب الرماية» ينطلق في الشارقة
اليوم 16:34
الكويت تدين بشدة استمرار الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها
الأخبار العالمية
الكويت تدين بشدة استمرار الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها
اليوم 15:52
ألمانيا.. انخفاض قياسي في منسوب مياه نهر الراين
الأخبار العالمية
ألمانيا.. انخفاض قياسي في منسوب مياه نهر الراين
اليوم 15:05
الريال يلقي بالكرة في «ملعب فينيسيوس»
الرياضة
الريال يلقي بالكرة في «ملعب فينيسيوس»
اليوم 14:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©