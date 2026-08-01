ألمانيا.. انخفاض قياسي في منسوب مياه نهر الراين

سجّل منسوب مياه نهر الراين في مدينة كولونيا مستوى قياسياً منخفضاً، مع استمرار تأثير موجة الجفاف الطويلة على أحد أهم الممرات المائية الداخلية في أوروبا.

وبحسب إدارة الممرات المائية والشحن الألمانية، بلغ منسوب النهر عند مقياس كولونيا صباح السبت 68 سنتيمتراً، متراجعاً بمقدار سنتيمتر واحد عن الرقم القياسي السابق البالغ 69 سنتيمتراً، والذي سُجّل في 23 أكتوبر 2018.

وتوقعت السلطات ارتفاعاً طفيفاً في مستويات المياه خلال وقت لاحق من اليوم، ما قد يخفف مؤقتاً من تداعيات الانخفاض.

وفي محطة القياس الرئيسية بمنطقة دويسبورغ-روهرورت، وهي مركز مهم للملاحة النهرية، وصل منسوب المياه إلى 153 سنتيمتراً، مسجلاً أدنى مستوى قياسي سابق له للمرة الأولى. وتشير التوقعات إلى استقرار المنسوب عند هذا الحد دون مزيد من الانخفاض.

ويُعد نهر الراين شرياناً اقتصادياً رئيسياً في أوروبا، إذ تعتمد عليه حركة نقل كميات كبيرة من الفحم والمواد الكيميائية والسلع الصناعية، وقد يؤدي انخفاض المياه إلى تقليل حمولة السفن ورفع تكاليف النقل.