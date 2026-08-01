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زيلينسكي: صواريخ الدفاع الجوي نفدت في أوكرانيا

حريق في كييف
1 أغسطس 2026 17:10

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الصواريخ الاعتراضية الخاصة بمنظومة الدفاع الجوي "باتريوت" نفدت في بلاده، إثر هجوم كبير بعد منتصف مساء أمس.
وقالت السلطات الأوكرانية إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 30 شخصا آخر في كييف وحدها.

وأوضح زيلينسكي، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن فرق الطوارئ ما زالت تتعامل مع العديد من الحرائق التي اندلعت في العاصمة والمنطقة المحيطة.

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وأضاف أنه لم يتم اعتراض سوى صاروخ باليستي واحد لأنه لم يعد لدى أوكرانيا صواريخ اعتراضية لمنظومتها الدفاعية باتريوت أميركية الصنع.

وقال "من الضروري أن يسمع الشركاء أن هذه الإمكانيات ليست مطلوبة لتخزينها في مكان ما بانتظار سيناريوهات افتراضية ولكنها مطلوبة هنا والآن".

المصدر: وكالات
أوكرانيا
منظومة دفاع
دفاعات جوية
باتريوت
صواريخ باتريوت
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