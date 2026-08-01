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فرنسا تسيطر على أكبر حريق غابات منذ عقود

منازل مدمرة جراء حريق غابات في جنوب غرب فرنسا
1 أغسطس 2026 17:41

ذكر لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسي، اليوم السبت، أن أكبر حريق غابات، تشهده فرنسا منذ العام 1949، بات تحت السيطرة بعد أكثر من أسبوع على اندلاعه في غابة صنوبر قرب مدينة بوردو في جنوب غرب البلاد.
وقال نونيز إنّ "الحريق تحت السيطرة، ولم يعد ينتشر"، موضحا أنه لا يزال مشتعلا في بعض المناطق.
وتكافح فرنسا، منذ أسابيع، حرائق غابات طالتها عقب سلسلة من موجات الحر التي أدت إلى جفاف مجاري الأنهر والغطاء النباتي، وهي ظواهر مناخية متطرفة يرجعها العلماء إلى التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية.
وفي منطقة "جيروند"، قرب مدينة بوردو، أتى حريق هائل على 42 ألف هكتار من غابات الصنوبر على طول ساحل المحيط الأطلسي، ودمّر نحو 240 منزلا.
وقالت صوفي بروكا محافِظة جيروند، مساء الجمعة، إن المنطقة "تستعيد عافيتها" بعد أكثر من أسبوع على استخدام طائرات إطفاء الحرائق لدعم فرق الإطفاء والمتطوعين الذين يبذلون جهودا حثيثة لإخماد الحريق.
وأضافت أن معظم الأشخاص، الذين تم إجلاؤهم والبالغ عددهم 220 ألف شخص، قد عادوا إلى منازلهم.
لكن نونيز لفت إلى أن البعض سيضطرون للانتظار حتى إخماد الحريق تماما في المناطق التي لا يزال مشتعلا فيها.
وفي منطقة "فار" بجنوب شرق فرنسا، تمكن عناصر الإطفاء خلال الليل من احتواء حريق هائل اندلع الجمعة.
وتسببت الرياح القوية بتأجيج النيران، مما أدى إلى انتشارها بسرعة كبيرة.
لكن سيمون بابر محافظ الإقليم لم يُبلغ، صباح اليوم السبت، عن أي تطورات جديدة.
وبحسب بيانات من أقمار اصطناعية تابعة للنظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، بلغ إجمالي مساحة الأراضي المحترقة في فرنسا هذا العام حتى اليوم 92 ألف هكتار، وهو أعلى رقم تشهده البلاد على الإطلاق خلال السنوات العشرين الماضية.

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