جرحى بانفجار سيارة مفخخة في كولومبيا

أصيب 11 شخصا على الأقل بجروح، اليوم السبت، إثر انفجار سيارة مفخخة قرب مركز للشرطة في مدينة كوكوتا الكولومبية.

وأدى الانفجار إلى احتراق السيارة وتدمير واجهات محلات تجارية عدة.

وأفاد رئيس بلدية المدينة بإصابة 11 شخصا على الأقل في الانفجار.

وصرح المسؤول الأمني المحلي جورج كوينتيرو للصحافيين "أحصينا ثمانية جرحى بين عناصر الشرطة، إضافة الى ثلاثة مدنيين. إنه عمل وحشي وعنيف".

وسيؤدي أبيلاردو دي لا إسبريلا، اليمين الدستورية في السابع من أغسطس الجاري في مدينة كالي، خلفا لغوستافو بيترو.

وكتب الرئيس المنتخب، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "أدين بشدة الاعتداء الارهابي الجبان الذي وقع في كوكوتا واستهدف شرطتنا الوطنية. الإرهاب لن يكسر إرادة الكولومبيين للعيش بسلام وأمن".

ويقام حفل تنصيب الرئيس عادة في مبنى الكونغرس في العاصمة بوغوتا، لكن الرئيس المنتخب طلب نقله إلى جنوب غرب البلاد الذي يشهد أعمال عنف.

ووعد الرئيس المنتخب بتكثيف التصدي للمتمردين وعصابات المخدرات.

وأمهل دي لا إسبريلا، الذي سيتولى منصبه في السابع من أغسطس الحالي، جميع المجرمين شهرا للاستسلام، واعدا بحملات قصف واسعة تطال عصابات المخدرات النافذة.