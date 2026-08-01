اليونان: رياح عاتية تزيد صعوبة إخماد حرائق الغابات

قال إيفانغيلوس تورناس وزير الحماية المدنية في اليونان إن مئات من عناصر الإطفاء يبذلون جهودا حثيثة، اليوم السبت، من أجل إخماد حرائق تهدد منتجعا ساحليا شهيرا ومناطق أخرى، في ظل هبوب رياح عاتية في البلاد.

وأوضح تورناس، في مداخلة متلفزة، أن الرياح العاتية أوجدت "ظروفا بالغة الصعوبة، ما أدى في كثير من الحالات إلى عجز الطائرات عن سحب المياه أو إسقاطها بسبب الاضطرابات الجوية الشديدة".

وقال جهاز الإطفاء إن أكثر من 400 رجل إطفاء يكافحون الحرائق في منطقة "بورتو جيرمينو" على خليج "كورنثيا"، على بعد حوالى 70 كيلومترا إلى شمال غرب العاصمة أثينا. كما يتصدى نحو 100 رجل إطفاء لحريق آخر في "إيغياليا" شمال شبه جزيرة "بيلوبونيز".

وقال يانيس أرتوبيوس مساعد المتحدث باسم الجهاز لقناة "اي آر تي" التلفزيونية الحكومية، إن الرياح كانت قوية لدرجة أن رجال الإطفاء في المكان "لم يتمكنوا حتى من فتح أبواب سياراتهم".

وأورد ديموس إيكونومو، الذي يعيش بالقرب من "بورتو جيرمينو" في "فيليا" المجاورة وجاء للمساعدة، أن العديد من المنازل احترقت.

بحسب موقع هيئة الأرصاد اليونانية، سُجلت سرعة رياح تصل إلى 130 كيلومترا في الساعة اليوم السبت.

واندلع الحريق، أمس الجمعة، بالقرب من قرية "آيوس فاسيليوس" الساحلية المجاورة. وتجاهل السكان في البداية نداء الدفاع المدني بالإخلاء، واضطرت الفرق إلى إنقاذ نحو 300 شخص بحرا.

وقال تيودور جياناروس خبير الأرصاد الجوية المتخصص في حرائق الغابات وكبير الباحثين في المرصد الوطني في أثينا، إن الأضرار التي لحقت بمنطقة بورتو جيرمينو "لا يمكن تصوّرها".

وأضاف، في منشور عبر فيسبوك "يبدو أن المساحة المتضررة تتجاوز 4 إلى 5 آلاف هكتار".

وشهدت مناطق عدة في اليونان حرائق غابات هذا الأسبوع، من بينها جزيرة كريت السياحية، بينما قضى حتى الآن ثلاثة من عناصر الإطفاء.