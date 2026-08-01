"الصحة العالمية": تفشي إيبولا في الكونغو يخرج عن السيطرة

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا لا يزال خارج السيطرة، بل يزداد سوءا مع تزايد خطر انتقاله إلى الدول المجاورة.

وأضافت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة أن هذا التفشي يُعد الأكبر الذي تشهده البلاد على الإطلاق.

وقالت المنظمة، في بيان نُشر اليوم "هناك حاجة إلى توسيع كبير في أنشطة الاستجابة للسيطرة على تفشي المرض".

وأكدت المنظمة أنه، خلال الأسبوع الماضي، سجلت 567 إصابة و296 وفاة، وهو أعلى عدد يُسجل في أسبوع واحد منذ بدء التفشي. وبشكل إجمالي، بلغ عدد الحالات المؤكدة مخبريا 3605 حالات، بينها 1587 وفاة، فيما تعافى 651 مريضا من العدوى.

وكان أكبر تفش سابق لإيبولا في الكونغو قد وقع بين عامي 2018 و2020، عندما سُجلت 3317 حالة مؤكدة.

وأوضحت المنظمة أن ارتفاع الأعداد يعود جزئيا إلى تحسن عمليات الرصد وزيادة الفحوصات المخبرية. وأضافت "لكن معظم الزيادة تعكس اتساع نطاق التفشي".

ولا تتم متابعة سوى نحو 80% من مخالطي المصابين لمدة ثلاثة أسابيع، في حين يؤكد المختصون أن النسبة المطلوبة للسيطرة على المرض يجب أن تبلغ 95%.

ويفترض الخبراء أن العدد الحقيقي للمصابين يفوق بكثير عدد الحالات المؤكدة. فكثير من الأشخاص، الذين يصابون بفيروس إيبولا، لا ينقلون إلى مراكز العلاج.