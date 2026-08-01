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إيطاليا في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر

أطفال يلعبون في مسابح قابلة للنفخ بسبب موجة الحر في روما
1 أغسطس 2026 21:48

قالت السلطات في إيطاليا، اليوم السبت، إن جميع مدن البلاد الرئيسية تقريبًا وضعت في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر اعتبارًا من بعد غد الاثنين، مع اجتياح موجة حر جديدة البلاد.
وتوقعت وزارة الصحة أن تصل درجات الحرارة إلى أواخر الثلاثينيات مئوية يوم الاثنين.
ومن بين 27 مدينة رئيسية في البلاد، لم تُوضع مدينتان فقط في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر، وهما: "ريدجو كالابريا" في أقصى جنوب شبه جزيرة إيطاليا، و"ميسينا" الواقعة على الجانب الآخر من المضيق في صقلية.
وبعد أن ضربت موجة الحر الأخيرة أوروبا الغربية في بداية الأسبوع الماضي، اجتاحت أوروبا الوسطى، وبدأت اليوم السبت بالوصول إلى إيطاليا.
وأعلنت السلطات، اليوم السبت، وضع العاصمة روما وميلانو و17 مدينة أخرى في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر.

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أعلنت وزارة الصحة أن أعلى مستوى إنذار بشأن الحرارة يعني أن الطقس "من المرجح أن يكون له آثار ضارة على صحة الأصحاء والنشطاء، وليس فقط على الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن والأطفال الصغار جداً والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة".

المصدر: آ ف ب
إيطاليا
موجة الحر
حالة تأهب قصوى
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