روبيو يحذّر من خطر صراع أميركي صيني على العالم

حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من أن "أي صراع بين الولايات المتحدة والصين، سواء كان اقتصاديا أو عسكريا، سيكون كارثيا على البلدين وعلى العالم أجمع".

وذكرت قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية أن روبيو أدلى بهذا التصريح خلال مقابلة أجرتها معه.

وأضاف روبيو في مقطع من المقابلة "لذا، يتعين علينا إدارة ذلك، لكن لا يمكننا الانسحاب أو التنازل عن مصالحنا الوطنية".

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن كل إدارة أميركية تواجه ضرورة الموازنة بين "قوتين متنافستين" إزاء الصين.

ومن المقرر أن تبث قناة "فوكس نيوز" المقابلة كاملة مساء اليوم السبت.