الأحد 2 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السيسي وماكرون يبحثان الأوضاع في المنطقة

صورة مجمعة للرئيسين السيسي وماكرون
1 أغسطس 2026 23:58

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وقال السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان صحفي، إن الرئيسين تناولا أيضا بالبحث سبل تحقيق التهدئة وخفض التصعيد الراهن في المنطقة وكذلك الوضع في لبنان وليبيا والأرض الفلسطينية.
وخلال اتصال هاتفي، أكد الجانبان على ضرورة تسوية مختلف النزاعات عبر الوسائل السلمية حفاظًا على السلم والاستقرار الإقليمي.
واتفق الرئيسان على مواصلة التشاور والتنسيق السياسي بين مصر وفرنسا من أجل تعزيز السلم في منطقة الشرق الأوسط. كما استفسر الرئيس ماكرون عن تطورات الحادث الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط مؤخرا، مؤكداً تضامن فرنسا مع مصر حكومة وشعباً في هذا الظرف.

بدوره، أعرب الرئيس السيسي عن تضامن مصر الكامل مع فرنسا إثر الحرائق التي شهدتها بعض المناطق الفرنسية خلال الفترة الماضية، مقدما التعازي للرئيس الفرنسي في ضحايا هذه الأزمة، ومعربا كذلك عن تمنياته بسرعة الشفاء للمصابين.

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة تحذر من اتساع الصراع في الشرق الأوسط
السيسي يدعو إلى "وقف التصعيد" في المنطقة

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن السيسي أعرب عن ثقة مصر الكاملة في قدرة الجانب الفرنسي على التغلب على هذه الأزمة، مؤكدًا استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لفرنسا، معربا عن تمنياته بدوام الأمن والازدهار لفرنسا وشعبها الصديق.

وذكر أن الرئيس الفرنسي ثمن بدوره المساندة المصرية لفرنسا خلال الظرف الراهن، مؤكدا أنها تعكس عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، معربًا عن تطلعه لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما واستمرار الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين.

المصدر: د ب أ
عبد الفتاح السيسي
إيمانويل ماكرون
التطورات الإقليمية
منطقة الشرق الأوسط
آخر الأخبار
مارك زوكربيرغ
الذكاء الاصطناعي
زوكربيرغ: الذكاء الاصطناعي الشخصي الفائق يجب أن يصل إلى الأفراد
2 أغسطس 2026
13 قتيلا بتحطم طائرة في البيرو
الأخبار العالمية
13 قتيلا بتحطم طائرة في البيرو
2 أغسطس 2026
صورة مجمعة للرئيسين السيسي وماكرون
الأخبار العالمية
السيسي وماكرون يبحثان الأوضاع في المنطقة
اليوم 23:58
الذكاء الاصطناعي وصحة القلب
الذكاء الاصطناعي
نموذج ذكاء اصطناعي يُحاكي الدماغ لمراقبة صحة القلب
اليوم 23:37
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
الأخبار العالمية
روبيو يحذّر من خطر صراع أميركي صيني على العالم
اليوم 23:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©