ترامب يعلن إلغاء هجوم على إيران مقابل اتفاق مرتقب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقته على إلغاء هجوم كان مقرراً على إيران، في ضوء تقدم المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر.

وأوضح ترامب، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط توصلوا إلى الأطر العامة لاتفاق محتمل، ما دفعه إلى الامتناع في الوقت الحالي عن إصدار أوامر بشن ضربات جديدة.

وأشار إلى أن الاتفاق المقترح يتضمن «الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز»، إضافة إلى إنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني.

وقال ترامب: «بناءً على هذا الطلب، وافقت، من أجل مستقبل العالم، وكذلك لضمان بقاء إيران دولة ناجحة ومزدهرة، على إلغاء الهجوم، شريطة التوصل إلى اتفاق سريع».

وأضاف أن إسرائيل وافقت على الانضمام إلى الولايات المتحدة في الالتزام باستكمال المفاوضات مع إيران، بما قد يؤدي إلى إنهاء الحرب.

ولم يصدر عن إيران أي تعليق فوري على تصريحات ترامب.