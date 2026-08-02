موجة حر شديدة أودت بحياة 395 شخصًا في النمسا خلال يونيو الماضي

تسببت موجة حر شديدة، ضربت النمسا في شهر يونيو الماضي، في وفاة 395 شخصًا بسبب تأثير درجة الحرارة المرتفعة على صحة الأفراد حسب ما أعلنته وكالة الصحة وسلامة الغذاء النمساوية «AGES» اليوم.

وأكدت الوكالة، أن موجة الحر حصدت أرواح عدد يفوق أي شهر يونيو سابق، ويزيد بواقع 60 حالة وفاة عن شهر يونيو 2019، الذي شهد سابقًا أعلى عدد من الوفيات المرتبطة بالحرارة.

وكشفت الأرقام الرسمية أن عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة في شهر يونيو، يكاد يُعادل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العام الماضي 2025 بواقع 397 حالة وفاة.

وأعربت كورينا شومان وزيرة الصحة النمساوية عن أسفها وقالت إن عدد الوفيات الناجمة عن الحرارة أمر صادم ويُظهر بوضوح أن درجة الحرارة أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً للصحة والحياة، كما تظهر بوضوح آثار تغير المناخ بشكل متزايد في النمسا.