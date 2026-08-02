هجمات سيبرانية تستهدف أنظمة المياه في 7 ولايات أميركية

تعرضت أنظمة إمدادات المياه في ولاية ميشيجان الأميركية لهجوم سيبراني مماثل للهجمات التي استهدفت ولاية مينيسوتا، فيما أكدت السلطات استمرار عمل الأنظمة بأمان وعدم وجود أي مخاطر على الصحة العامة.

وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن مرافق المياه والصرف الصحي في سبع ولايات أبلغت منذ 27 يوليو عن حوادث سيبرانية، تسببت في بعض الحالات بتعطيل عمليات التشغيل، بعد تمكن المهاجمين من الوصول عن بُعد إلى أجهزة متصلة بالإنترنت وتغيير عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) وكلمات المرور.

وحذرت وكالة أمن البنية التحتية والأمن السيبراني الأميركية من استمرار الهجمات التي تستهدف مرافق المياه والطاقة والخدمات الحكومية.