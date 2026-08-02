اليونان تكافح حريقاً واسعاً للغابات غرب أثينا

واصلت فرق الإطفاء اليونانية جهودها للسيطرة على حريق غابات واسع اندلع غرب العاصمة أثينا، وسط مشاركة مئات من عناصر الطوارئ ودعم من الجيش ومتطوعين ومعدات ثقيلة.

وتمركزت فرق الإطفاء طوال الليل في جبال كيثايرون لمكافحة النيران، قبل أن تستأنف مروحيات وطائرات إخماد الحرائق عملياتها مع حلول الصباح، وفقاً لشبكة «إي آر تي» اليونانية.

وتنتشر النيران بسرعة في بعض المناطق بفعل الرياح القوية، فيما أفادت فرق الطوارئ بأن الحريق يتجه شرقاً ويبتعد حالياً بضعة كيلومترات عن مدينة ميغارا، الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتراً غرب أثينا.

ويشارك في عمليات الإخماد أكثر من 500 من رجال الإطفاء، بينهم أفراد من رومانيا وفرنسا، وفق تقارير رسمية. كما أعلنت السلطات توقيف 13 شخصاً في مناطق مختلفة من البلاد للاشتباه في التسبب بحرائق بسبب الإهمال.

وأصدرت السلطات أوامر بإخلاء عدد من البلدات القريبة من مناطق النيران، فيما أشارت تقارير إعلامية محلية إلى احتمال تضرر نحو 200 منزل، دون صدور تأكيد رسمي بشأن حجم الأضرار.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام محلية بأن حرائق الغابات في جزيرة كريت تمت السيطرة عليها إلى حد كبير.