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قتلى ومفقودون جراء حريق في عبارة بإندونيسيا

قتلى ومفقودون جراء حريق في عبارة بإندونيسيا
2 أغسطس 2026 14:27

أعلنت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية، الأحد، مقتل خمسة أشخاص على الأقل، فيما لا يزال 41 آخرون في عداد المفقودين، إثر اندلاع حريق في عبّارة قبالة سواحل جزيرة مادورا.

وأفادت الوكالة، في بيان، بأن العبّارة كانت تقل 271 شخصاً من الركاب وأفراد الطاقم، جرى إنقاذ 225 منهم، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ.

وأوضحت أن العبّارة كانت في طريقها من مدينة سورابايا، في إقليم جاوة الشرقية، إلى مدينة ماكاسار في إقليم سولاويسي الجنوبية.

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ولم تتضح بعد أسباب اندلاع الحريق على متن العبّارة، غير أن الحادث وقع صباح الأحد، وفق البيان.

وتقع جزيرة مادورا قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة جاوة.

المصدر: وكالات
إندونيسيا
حريق
جزيرة مادورا
مدينة سورابايا
سولاويسي
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