الجيش يسيطر على أعمال شغب داخل سجن بسريلانكا

استدعت سريلانكا مئات الجنود وعناصر من قوات النخبة، الأحد، لاحتواء أعمال شغب اندلعت داخل سجن مكتظ قرب العاصمة كولومبو، وأسفرت عن مقتل سجين وإصابة ستة آخرين، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقال نائب المفتش العام للشرطة، سانجيفا ميداواتي، إن الوضع بات تحت السيطرة بعد أن أقدم نزلاء سجن ماهارا على تدمير عدد من المباني داخل المنشأة، السبت، مضيفاً: «حصلنا على تعزيزات من القوات المسلحة وقوات المهام الخاصة لفرض النظام وإعادة السجناء إلى زنازينهم».

وأوضح أن السجناء دمّروا بالكامل المطبخ والمستشفى ومبنى حديثاً لإعادة التأهيل، إضافة إلى مرافق التدريب المهني.

ويأتي هذا الحادث في سياق اضطرابات سابقة شهدها السجن نفسه في نوفمبر 2020، حين قُتل 11 سجيناً بالرصاص وأصيب نحو 120 آخرين. كما اندلعت أعمال شغب مماثلة قبل أقل من شهر في أحد سجون المنطقة، أسفرت عن مقتل 10 حراس و21 سجيناً.

ويضم سجن ماهارا نحو 4100 نزيل، فيما يشكّل الموقوفون احتياطياً بانتظار المحاكمة أكثر من ثلاثة أرباع نزلاء السجون في سريلانكا.