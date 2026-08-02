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قتلى جراء ضربات على روسيا

قصف مستودع لشركة تجارة تجزئة في روسيا
2 أغسطس 2026 16:52

قُتل ثمانية أشخاص على الأقل في هجمات على مناطق روسية عدة، اليوم الأحد، وفق ما أعلن مسؤولون روس.
وأعلنت السلطات في إقليم بيلغورود الروسي أن قصفا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينما أسفر هجوم منفصل بطائرة مسيّرة على منطقة ساراتوف المتاخمة لكازاخستان عن مقتل شخصين آخرين.
كما قُتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرة مسيّرة في منطقة أودمورتيا الروسية، وذلك حسبما ذكرت أولغا أبراموفا القائمة بأعمال حاكم المنطقة عبر تطبيق "تلغرام".
يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت 635 مسيّرة ليل السبت الأحد فوق مناطق عدة من أراضيها وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.
وأفادت الوزارة، عبر تلغرام، بأنه "خلال الليل الماضي، اعترضت الدفاعات الجوية ودمرت 635 آلية جوية"، معددة أكثر من عشر مناطق كانت المسيرات تحلق فوقها.
وقال ‌فياتشيسلاف فيدوريشيف حاكم منطقة سامارا ⁠إن ​مسيرات هاجمت مستودعا لشركة "وايلد بيريز" لتجارة التجزئة عبر الإنترنت.

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المصدر: وكالات
منطقة سامارا
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