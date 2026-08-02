ألمانيا تحذّر من موجة حر جديدة

دعت هيئة الأرصاد الجوية في ألمانيا السكان إلى الاستعداد لعدة أيام شديدة الحرارة، محذّرة من ارتفاع درجات حرارة لتصل إلى 38 درجة مئوية، إضافة إلى عواصف رعدية.

وأكد نيكو باور خبير الأرصاد الجوية في الهيئة أن المتضررين من هذه الموجة الحارة لن يتمكنوا من التقاط أنفاسهم إلا في النصف الثاني من الأسبوع (أي اعتبارا من يوم الخميس المقبل).

وستتوسع موجة الحر، غدا الاثنين، من جنوب ألمانيا باتجاه الشمال، حيث سترتفع درجات الحرارة في الجنوب الغربي إلى 37 درجة مئوية. وفي فترة ما بعد الظهر، يُتوقع أن تتشكل عواصف رعدية قوية متفرقة، مع وجود خطر حدوث اضطرابات جوية على نطاق محلي.

واستبعدت الهيئة حدوث انخفاض في درجات الحرارة ليلة الاثنين/الثلاثاء. وتوقعت أن تكون هذه الليلة ذات طابع استوائي في أنحاء عديدة من المناطق الحضرية الكبرى بغرب ألمانيا، لن تقل فيها درجات الحرارة الصغرى عن 20 درجة مئوية، إلى جانب احتمال هطول زخات متفرقة وحدوث عواصف رعدية.

ويُنتظر أن تبلغ موجة الحر ذروتها بعد غد الثلاثاء، حيث ستتراوح درجات الحرارة العظمى في معظم المناطق بين 30 و38 درجة مئوية، مع تمركز أشد الحر في جنوب شرقي ألمانيا. كما سيتجدد خطر حدوث اضطرابات جوية محلياً جراء هطول أمطار شديدة الغزارة، وتساقط حبات البَرَد، وهبوب رياح عاصفة قوية.

ويستمر الطقس حاراً ورطباً مع عواصف رعدية في أجزاء من ألمانيا يوم الأربعاء المقبل.

في المقابل، ستسجل المناطق الشمالية الغربية درجات حرارة أكثر اعتدالاً تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية. وقال باور "بالاتجاه نحو الجنوب الشرقي، سيستمر الشعور بالحر والمعاناة مع تسجيل أرقام قياسية تصل إلى 35 درجة مئوية وسط نسبة رطوبة عالية".

ووفقاً لخبير الأرصاد، فإن موجة الحر هذه لن تنحسر قبل حلول يوم الخميس المقبل، حيث يُتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 24 و30 درجة مئوية.