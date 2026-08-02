الأحد 2 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسبانيا: اندلاع حريقي غابات جديدين

رجل إطفاء يكافح حريق غابات في إسبانيا
2 أغسطس 2026 18:15

أعلنت السلطات المحلية، اليوم الأحد، اندلاع حريقي غابات جديدين في إسبانيا، في وقت تشهد فيه البلاد أحد أسوأ مواسم حرائق الغابات.
وأعلنت خدمة الإطفاء المحلية، في منشور على منصة "إكس"، أن الرياح القوية أعادت إشعال حريق غابات بالقرب من مدينة ليدا، في إقليم كتالونيا شمال شرقي إسبانيا، وتسببت في انتشاره إلى مناطق أخرى.

وأفادت أنباء بأن الحريق يشتعل في أودية شديدة الانحدار بالقرب من قرية "سينيت"، وتم الدفع بخمس طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق للمساعدة في إخماد النيران.

وذكرت وكالة "يوروبا برس" للأنباء أن أعلى نقطة بلغتها النيران تقع على ارتفاع نحو 2300 متر. وحتى الآن، لم تستدع الأوضاع إجلاء أي شخص.

أخبار ذات صلة
اليونان تكافح حريقاً واسعاً للغابات غرب أثينا
اليونان تصدر أمر إخلاء جزئي لضاحية غرب أثينا

وفي مقاطعة "كاثيريس"، الواقعة غربي إسبانيا، اندلع حريق في شاحنة، وسرعان ما امتدت ألسنة اللهب إلى الغطاء النباتي المحيط بها، أمس السبت، بحسب منشور للشرطة المدنية الإسبانية على منصة "إكس".

وأُجلي أكثر من 800 من سكان قريتي "كاساس دي ميلان" و"جريمالدو" بسبب الحريق.

ووفقا لموقع إسباني لرصد حرائق الغابات، تشهد أنحاء البلاد حاليا 43 حريق غابات نشطا، معظمها محدود الحجم.

المصدر: د ب أ
إسبانيا
حرائق غابات
آخر الأخبار
قرعة «أبطال أفريقيا» و«الكونفيدرالية» الخميس بالقاهرة
الرياضة
قرعة «أبطال أفريقيا» و«الكونفيدرالية» الخميس بالقاهرة
اليوم 18:29
"البلديات والنقل" و"أبوظبي للإسكان" ترفعان الحد الأقصى لمساحة البناء في مشروع الشويب
علوم الدار
"البلديات والنقل" و"أبوظبي للإسكان" ترفعان الحد الأقصى لمساحة البناء في مشروع الشويب
اليوم 18:29
رجل إطفاء يكافح حريق غابات في إسبانيا
الأخبار العالمية
إسبانيا: اندلاع حريقي غابات جديدين
اليوم 18:15
«الفيكتوري تيم» يحلق بلقب جائزة قيرغيزستان الكبرى
الرياضة
«الفيكتوري تيم» يحلق بلقب جائزة قيرغيزستان الكبرى
اليوم 18:07
جفاف أجزاء من نهر في ألمانيا جراء قلة الأمطار وموجات الحر
الأخبار العالمية
ألمانيا تحذّر من موجة حر جديدة
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©