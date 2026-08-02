إسبانيا: اندلاع حريقي غابات جديدين

أعلنت السلطات المحلية، اليوم الأحد، اندلاع حريقي غابات جديدين في إسبانيا، في وقت تشهد فيه البلاد أحد أسوأ مواسم حرائق الغابات.

وأعلنت خدمة الإطفاء المحلية، في منشور على منصة "إكس"، أن الرياح القوية أعادت إشعال حريق غابات بالقرب من مدينة ليدا، في إقليم كتالونيا شمال شرقي إسبانيا، وتسببت في انتشاره إلى مناطق أخرى.

وأفادت أنباء بأن الحريق يشتعل في أودية شديدة الانحدار بالقرب من قرية "سينيت"، وتم الدفع بخمس طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق للمساعدة في إخماد النيران.

وذكرت وكالة "يوروبا برس" للأنباء أن أعلى نقطة بلغتها النيران تقع على ارتفاع نحو 2300 متر. وحتى الآن، لم تستدع الأوضاع إجلاء أي شخص.

وفي مقاطعة "كاثيريس"، الواقعة غربي إسبانيا، اندلع حريق في شاحنة، وسرعان ما امتدت ألسنة اللهب إلى الغطاء النباتي المحيط بها، أمس السبت، بحسب منشور للشرطة المدنية الإسبانية على منصة "إكس".

وأُجلي أكثر من 800 من سكان قريتي "كاساس دي ميلان" و"جريمالدو" بسبب الحريق.

ووفقا لموقع إسباني لرصد حرائق الغابات، تشهد أنحاء البلاد حاليا 43 حريق غابات نشطا، معظمها محدود الحجم.