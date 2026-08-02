اليونان: اصطدام مروحيتين خلال مكافحة حرائق غابات

اصطدمت مروحيتان أثناء مكافحة حريق غابات، اليوم الأحد، في اليونان في وقت تكافح فرق الإطفاء النيران التي أتت على مساحات واسعة في مناطق عدة، فيما حذّر رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس من أيام مقبلة "بالغة الصعوبة".

وقالت فرق الإطفاء، في بيان، إن المروحيتين، وهما من طراز "بيل" اصطدمتا أثناء مشاركتهما في إخماد حريق في منطقة "بساثا" غرب العاصمة أثينا.

وأضافت "يتم حاليا تنفيذ عملية إنقاذ" للعثور على طاقمي المروحيتين.

وأفادت شبكة "إي آر تي" الرسمية بالعثور على أحد أفراد الطاقم سالما، فيما تتواصل عمليات البحث عن الثاني.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون إحدى المروحيتين تنفجر وتهوي مشتعلة بعدما اصطدمت مروحيتا الطائرتين على ما يبدو.

وكان ميتسوتاكيس قال، في وقت سابق، إن اليونان تشهد "ظروفا جوية قاسية"، مع رياح بلغت سرعتها مئة كيلومتر في الساعة.

وكتب على موقع فيسبوك "عندما تهب الرياح بهذه القوة، فإن عشرات الطائرات التي نمتلكها لا تستطيع العمل في ظروف آمنة".

وأضاف "هناك لحظات تتجاوز فيها الطبيعة وشدة الظواهر الجوية أي تخطيط بشري وأي قدرة تشغيلية".

وتواجه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار، مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمّرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية.

وقال جهاز الإطفاء إنّ حوالى 500 من عناصره يكافحون الحرائق في منطقة "بورتو جيرمينو" التي تبعد حوالى 70 كيلومترا شمال غرب أثينا.