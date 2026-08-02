أوكرانيا: قصفنا منشآت نفط وقاعدة عسكرية في روسيا

أعلنت أوكرانيا أن قواتها قصفت، مساء أمس، منشآت نفطية وقاعدة عسكرية إضافة إلى مستودع لشركة تجارة إلكترونية في مناطق مختلفة من روسيا.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إنها استهدفت مصفاة نفط تابعة لشركة "روسنفت" في مدينة ساراتوف الروسية، في إطار هجماتها شبه اليومية على قطاع إنتاج الوقود في روسيا.

وأضاف الهيئة، في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، أن الهجوم على ساراتوف تسبب في اندلاع حريق داخل المصفاة.

وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية استهدفت أيضا قاعدة "إنجلز" الجوية في منطقة ساراتوف، التي تقع على بعد نحو 730 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة الروسية موسكو، وأكثر من 1000 كيلومتر شرق كييف.

⁠وأضافت ‌هيئة الأركان العامة أن ‌القوات ⁠قصفت أيضا مستودعا للنفط ​في منطقة كالوجا غرب روسيا.

كما استهدفت الطائرات المسيرة منشأة لوجستية في منطقة سامارا تديرها شركة "وايلدبيريز"، عملاق التجارة الإلكترونية، وفقا لما ذكرته الشركة.