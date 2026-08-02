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قتلى بتفجير انتحاري في باكستان

الشرطة الباكستانية تطوف مكان الانفجار
2 أغسطس 2026 20:28

أفاد مسؤولون باكستانيون بأن انتحارياً فجّر نفسه، اليوم الأحد، في تجمع مناهض للجماعات المسلحة في شمال باكستان، ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً على الأقل وإصابة 22.
وقال عمر خان قائد شرطة المنطقة إن الهجوم وقع في بلدة "كابال" في وادي سوات بإقليم خيبر بختونخوا، حيث تجمع المحتجون قرب مركز للشرطة مرددين هتافات مناهضة للجماعات المسلحة، ومطالبين بإحلال السلام.
وقال فداء حسين، نائب المفتش العام للشرطة في الإقليم إن من بين القتلى خمسة أفراد شرطة ​وثمانية مدنيين. وأضاف أن الشخص الرابع عشر يُعتقد أنه الانتحاري فيما أصيب 22 آخرون في الهجوم.
وأوضح حسين أن الانفجار وقع عند تقاطع مزدحم قرب مركز للشرطة أثناء احتجاج نظمه المجتمع المدني.
وأضاف "حاول انتحاري دخول مركز الشرطة الواقع عند التقاطع، ولكن تم اعتراضه عند البوابة الرئيسية". 
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. 

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المصدر: وكالات
أفغانستان
تفجير انتحاري
خيبر بختونخواه
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