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إصابة 5 عسكريين لبنانيين جراء استهداف إسرائيلي

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3 أغسطس 2026 01:25

بيروت (وكالات) 

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أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أمس، إصابة خمسة عسكريين بجروح على إثر استهداف من قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفرا بقضاء بنت جبيل أثناء مواكبة آلية للجيش للأهالي في البلدة في جنوبي لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن طائرة مسيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ألقت قنبلة عند مفترق بلدة صربين في قضاء بنت جبيل باتجاه سيارة مدنية كانت آلية للجيش تواكبها، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين.
وقالت الوكالة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على إحداث تفجير عنيف في بلدة الطيبة بقضاء مرجعيون إلى جانب تنفيذ تفجيرات ضخمة في بلدة كونين بقضاء بنت جبيل تردد صداها في مناطق جنوبية عدة.
وأوضحت أن الصوت الذي سمع في بلدة صربين ناجم عن انفجار من مخلفات الحرب من دون وقوع إصابات أو حدث أمني بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير لقوات الاحتلال فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.
وتأتي هذه الاعتداءات والخروق الميدانية في إطار التفاهمات التنفيذية لـ«اتفاق الإطار» الذي تم توقيعه برعاية أميركية لإنهاء المواجهات العسكرية، إذ تتولى مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان التنسيق المباشر بين الأطراف لضمان انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي التدريجي، وبسط سيادة الدولة اللبنانية عبر انتشار الجيش في المناطق الجنوبية.

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