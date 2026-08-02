العراق يؤكد الجاهزية العسكرية لمنع أي استهداف لدول الجوار

هدى جاسم (بغداد)

جدد العراق مساء أمس، جاهزية القوات المسلحة العراقية لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار ضمن محيطه الإقليمي، والتزامه الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً أو ممرّاً للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة، في إطار مسؤوليته لحفظ السيادة الوطنية واحترام مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي.

وأكد رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، خلال اجتماع طارئ لبحث التطورات الأمنية في المنطقة، على «منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، وتشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات»، ووجه بوضع «آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة»، حسب بيان للحكومة العراقية.

وطالب «الأجهزة الأمنية العراقية بإنفاذ القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، والاضطلاع بمسؤولياتها في حماية السيادة وحسن الجوار».

في السياق، نفى العراق، أمس، أنباء تحدثت عن هبوط طائرات أميركية في قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار.