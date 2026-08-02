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حرائق كبيرة تجتاح منطقة في ولاية واشنطن

الدخان يتصاعد فوق مدينة سبوكان في ولاية واشنطن
2 أغسطس 2026 22:40

تسبّبت حرائق الغابات، التي تنتشر بوتيرة سريعة، في عمليات إجلاء جماعية، اليوم الأحد، بعد أن دمرت منازل في مدينة "سبوكان" في ولاية واشنطن الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة.
وقال الجنرال غينت ويلش، قائد قوات الحرس الوطني في ولاية واشنطن "عندما ينقضي الليل وتشرق الشمس، سنكون تحت وقع الصدمة".
وأظهرت صور، نشرتها على منصة "إكس" ناتالي غرانت، المذيعة في قناة "كي إكس إل واي 4 نيوز" المحلية منازل لم يتبقّ منها سوى المدخنة وبعض الأثاث الملطَّخ بالسواد بفعل الرماد.
وفق هذه القناة، أتت الحرائق على 600 مبنى على الأقل.
والتهمت الحرائق الثلاثة المشتعلة في سبوكان ومحيطها مساحة تبلغ 2180 هكتارا، وفق شبكة "سي إن إن" التلفزيونية.
سمّي أكبر هذه الحرائق "أولد تريلز فاير"، وقد اجتاز نهر سبوكان عصر السبت إلى داخل المدينة البالغ عدد سكانها نحو 230 ألف نسمة.
وأظهرت مقاطع فيديو صوّرها سكان المدينة منازل تلتهمها النيران أو تحوّلت إلى رماد، بينما كانت حرائق تؤجّجها الرياح تتقدم على نحو خارج السيطرة وسط حرارة شديدة وجفاف حاد.
كانت الأحوال الجوية، اليوم الأحد، لا تزال تؤجج تمدد النيران.
وجاء في منشور للمكتب الوطني للأرصاد الجوية في سبوكان على منصة إكس "ستشتدُّ الرياح عصرا لتضعف بعد منتصف الليل. وعلى الرغم من أنها ستكون أقل حدة مما كانت عليه أمس، فإن خطر اندلاع الحرائق لا يزال مرتفعا".
"المغادرة الفورية"
تشكّلت طوابير سيارات على الطرق فيما كان السكان يفرّون من منازلهم.
وصدر أعلى مستوى تنبيه بوجوب الإخلاء، وهو "المغادرة الفورية"، لمناطق واسعة في شمال سبوكان، ما يشمل آلاف السكان في ضواحي المدينة، وفق خريطة الإخلاء الحكومية.
وقالت ألكسندرا داغان وهي صحافية متخصّصة في قضايا السلامة العامة في صحيفة سبوكسمن-ريفيو "كنت جالسة قرب مدرسة ابتدائية عندما رأيت جدارا من اللهب إلى الجهة الشرقية من المبنى، إضافة إلى عمود هائل من الدخان الأسود وجدار من النيران يتقدم باتجاهي".
وفي بعض الأحياء التي غطّتها ألسنة كثيفة من الدخان، انفجرت منازل بقوة، بحسب ما أوردت هذه الصحيفة المحلية.
وأشار الحرس الوطني في ولاية واشنطن، في منشور على منصة إكس، إلى أنه يجري "تعبئة سريعة" لوحداته لتقديم الدعم لعمليات الإنقاذ.
وأفاد مكتب بوب فيرغسون حاكم ولاية واشنطن بأن 12 حريقا ضخما أتت على أكثر من 80900 هكتار في أنحاء واشنطن، ما يمثل رقما قياسيا خلال العام الرابع على التوالي من الجفاف الذي تشهده الولاية.

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