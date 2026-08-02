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الفرق تواصل العمل لاحتواء الحرائق في فرنسا

الفرق تواصل العمل لاحتواء الحرائق في فرنسا
2 أغسطس 2026 23:20

يعمل عناصر الإطفاء، اليوم الأحد، على احتواء تمدّد النيران في منطقتي فار وجيروند في فرنسا، في مهمة يبدو أنها لن تنتهي قريبا حتّى لو بات الوضع مستقرّا في المناطق المتأثّرة بالحرائق.
وفي فار بجنوب شرق فرنسا، لم يجر بعد احتواء تمدّد الحريق الذي اندلع الجمعة، بحسب ما قال إيريك غروان المسؤول المحلي في جهاز الإطفاء بعد ظهر اليوم الأحد، منبّها إلى أن إخماد ما تبقى من النيران "عمل سيمتدّ على أيام عدّة".
وتُصعّب الأحوال الجوية عمل عناصر الإطفاء مع رياح متقبلة قد تصل سرعتها إلى 35 كيلومترا في الساعة وحرارة تتخطّى أحيانا 36 درجة مئوية ورطوبة تراوح بين 15 و25 في المئة.
وامتدّ هذا الحريق على حوالى 1800 هكتار.
خلال 12 يوما، أتت النيران في هذه المقاطعة على حوالى 6300 هكتار وأُجلي نحو 2500 شخص.
وفي مقاطعة جيروند في جنوب غرب فرنسا، اجتاحت النيران 42 ألف هكتار في 11 يوما. وبات الوضع "مستقرّا"، اليوم الأحد بحسب السلطات المحلية.
ولم تعد النيران تتمدّد منذ السبت، لكن الحريق لم يخمد بعد بحسب جهاز الإطفاء.
وتسنّى لجزء كبير من السكان الذين تمّ إجلاؤهم العودة إلى منازلهم ويتوقّع وصول عناصر إسعاف من أوكرانيا وليتوانيا وبولينيزيا لمؤازرة نظرائهم الفرنسيين.
وقد يستمرّ إخماد النيران "حتّى أمطار الشتاء"، بحسب جهاز الإطفاء.
ويساهم جفاف الغطاء النباتي في اندلاع الحرائق التي يفاقم التغير المناخي من حدّتها وتواترها.

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