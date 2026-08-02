مقتل 12 وخطف آخرين بهجوم على قرية في نيجيريا

قتل مسلحون ما لا يقل عن ​12 شخصا وخطفوا نساء وأطفالا خلال هجوم الليلة الماضية على قرية في ولاية ⁠سوكوتو الواقعة في شمال غرب نيجيريا، وفقا لشهود عيان.

وأكد أحد السكان أن ستة أفراد ​من ‌أسرة واحدة قتلوا بعد ​أن أشعل المهاجمون النار في منزلهم.

وقال سكان من قرية "لاجينجي" إن المسلحين دخلوا القرية حوالي الساعة ‌11 مساء أمس السبت واستمر هجومهم ‌حتى الثالثة من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.

وتشهد المنطقة هجمات ​متكررة من عصابات مدججة بالسلاح تهاجم القرى وتخطف سكانها للحصول على فدى، كما تسرق الماشية.

وقال أحد السكان، ويدعى ‌أووال حسن، عبر ​الهاتف "قتلوا ما لا يقل عن 12 شخصا، وأصابوا أربعة آخرين، وخطفوا نساء وأطفالا بعد سرقة ​الكثير من ‌الماشية".

وقال ⁠أحمد ‌روفاي المتحدث ‌باسم شرطة ولاية سوكوتو إن الشرطة تجري تحقيقات وستعلن نتائجها ⁠في وقت لاحق.

يأتي هذا الهجوم ​بعد مرور أسبوع واحد على مقتل ما لا يقل عن 24 مزارعا على يد تلك العصابات في ولاية زمفارا المجاورة.