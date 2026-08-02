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الرئيس البرازيلي يُعلن ترشحه لولاية رابعة

الرئيس البرازيلي يُعلن ترشحه لولاية رابعة
2 أغسطس 2026 23:59

قال لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلي، اليوم الأحد، إنه يتمتع "بصحة جيدة"، معلنًا ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في أكتوبر المقبل.

وسلط لولا، وهو أحد أبرز الشخصيات اليسارية في أميركا اللاتينية، الضوء على ما وصفه بالقوة البدنية والصحة الجيدة اللتين قال إنه يتمتع بهما، وذلك خلال كلمة ألقاها أمام مؤتمر حزب العمال في ساو باولو، والذي حضره نحو 3000 شخص.
وقال الرئيس لولا، البالغ من العمر 80 عاما "أريد أن أحارب الشيخوخة. لا أريد أن أعيش حياةً بطيئةً. لهذا السبب، أُمرّن ساقيّ وذراعيّ. ولهذا السبب، أمشي لمدة ساعة".

وأضاف السياسي المخضرم أنه يتمتع بلياقة بدنية أفضل بكثير مما كان عليه عندما انتُخب لأول مرة عام 2002. وقد حقق عامل المعادن السابق وزعيم النقابات عودةً قويةً إلى السلطة قبل ثلاث سنوات بعد فترة قضاها في السجن بتهم فساد أُبطلت لاحقًا.

وهو يسعى الآن لولاية رابعة وأخيرة.

يسمح الدستور البرازيلي للرؤساء بتولي منصبهم لولايتين متتاليتين. وبعد انقضاء ولاية واحدة على الأقل، يمكنهم الترشح مرة أخرى.

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فلافيو بولسونارو يترشح لانتخابات الرئاسة في البرازيل

وفي خطابه أمام حشد غصّ باللون الأحمر، لون حزب العمال، شبّه لولا نفسه بنجوم كأس العالم مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال "ما لا يدركه الناس هو أن كأس العالم هذا هو السابع لي"، مشيرًا إلى عدد المرات التي ترشح فيها لأعلى منصب في البلاد خلال العقود الأربعة الماضية.
يُعدّ فلافيو بولسونارو، الابن الأكبر للرئيس السابق اليميني جاير بولسونارو، المنافس الرئيسي للولا في الانتخابات.

أظهر استطلاع رأي حديث، أجراه معهد "داتافولها"، أن 48% من المشاركين سيصوتون للولا في جولة الإعادة، بينما سيصوت 43% لصالح فلافيو بولسونارو.

في عام 2022، فاز لولا على جاير بولسونارو بفارق ضئيل للغاية.

ويشيد أنصار لولا ببرامجه لمكافحة الفقر والبرامج الاجتماعية.

المصدر: وكالات
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
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