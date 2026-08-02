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رئيس فنزويلا المخلوع يرحب بالحوار في بلاده

اقتياد مادورو إلى مبنى تابع لإدارة مكافحة المخدرات في نيويورك (أرشيفية)
3 أغسطس 2026 01:00

رحّب الرئيس الفنزويلي السابق المخلوع نيكولاس مادورو، الأحد، بـ"أي سبيل للحوار"، وذلك قبيل اجتماعٍ يُعقد، الأسبوع المقبل، بين ممثلين عن الحكومة الانتقالية في البلاد وقادة المعارضة.

أُلقي القبض على مادورو وزوجته سيليا فلوريس في غارة أميركية في يناير الماضي، ويُحتجزان حاليًا في مركز احتجازٍ بنيويورك بانتظار محاكمتهما بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية. وقد دفعا ببراءتهما.

وجاء في رسالة نُشرت على حساب مادورو الرسمي على تطبيق تلغرام "نرحب بأي سبيل للحوار يُسهم في ترسيخ السلام والتعايش والمصالحة بين الفنزويليين".

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وأضاف "إن الحديث عن نهضة وطنية كهدف مشترك هو حديث عن الاحترام المتبادل للتنوع، وعن الشمولية للجميع".

لم يتضح على الفور كيف قام مادورو، البالغ من العمر 63 عامًا، بنشر رسالته من زنزانته، لكنه على اتصال منتظم بمحاميه أثناء انتظاره للمحاكمة في محكمة اتحادية أميركية.

المصدر: آ ف ب
نيكولاس مادورو
فنزويلا
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