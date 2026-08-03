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زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مصر

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مصر
3 أغسطس 2026 08:17

ضرب زلزال شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر مصر في الساعة الثالثة فجر اليوم، ولم ترد تقارير فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وذكرت الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر في بيان ​أن الزلزال وقع على بعد 38 كيلو مترا شرق  مدينة شرم ⁠الشيخ، وعلى عمق 10 كيلومترات.

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ومن جانبه قال ⁠الهلال الأحمر المصري إنه قام ‌بتفعيل ⁠خطة الطوارئ في ​المدن التي شعر ⁠سكانها بالزلزال، مضيفا أنه ⁠لم يتلق حتى الآن ⁠أي تقارير عن إصابات أو أضرار في الممتلكات.

وحث الهلال ⁠الأحمر ​في بيانه ⁠السكان على تجنب الاقتراب من المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات، ومتابعة التحديثات الرسمية بينما تواصل ​السلطات تقييم ‌الموقف.

المصدر: وام
زلزال
مصر
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