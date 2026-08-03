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ترامب يعلن عن إجراء جولة محادثات جديدة مع إيران

ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة خلال رحلة العودة إلى قاعدة أندروز في ولاية ماريلاند.
3 أغسطس 2026 08:30

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن جولة جديدة من المحادثات مع ممثلين إيرانيين بعد أن ألغى مؤقتاً شن المزيد من الضربات على إيران.

وقال ترامب للصحفيين مساء الأحد على متن طائرة "إير فورس وان" أثناء سفره من نيوجيرسي إلى واشنطن إنه من المقرر إجراء المفاوضات اليوم الاثنين.

ولم يذكر المكان الذي ستعقد فيه المفاوضات، أو المدة التي قد تستغرقها، أو من سيشارك فيها.

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كما كرر ترامب أن الجيش الأميركي ألغى خططا لشن موجة جديدة من الضربات على إيران في اللحظة الأخيرة.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد اتفقتا في منتصف يونيو على اتفاق إطاري يهدف إلى إنهاء الحرب التي بدأت في أواخر فبراير.

 

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
إيران
الولايات المتحدة الأميركية
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