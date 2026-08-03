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أستراليا تواجه انتشاراً سريعاً لإنفلونزا الطيور

موضوعية
3 أغسطس 2026 14:45

تواجه استراليا انتشارا سريعا لإنفلونزا الطيور بين الطيور البرية، حيث حذرت السلطات من أنه أصبح من الصعب السيطرة على الفيروس، كما أنه يمثل تهديدا وجوديا للحياة البرية في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزيرة الزراعة الاسترالية جولي كولينز القول اليوم الاثنين إن حالات الاصابة المؤكدة أو المشتبه بها بفيروس انفلونزا الطيور اتش 5 المميت بين الطيور الاسترالية ارتفعت إلى 74 حالة.

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ويعد هذا العدد نحو ثلاثة أضعاف المستوى الذي أعلنت عنه الحكومة منذ أقل من أسبوع.

وقالت كولينز في مؤتمر صحفي في كانبرا" بمجرد انتشار فيروس انفلونزا الطيور اتش 5 في الحياة البرية والبيئة الطبيعية، من غير الممكن تجنب الخسائر الفادحة، وهو ما بدأنا نرصده الآن"، مضيفة  أن الحكومة سجلت أول نفوق جماعي لطيور برية في ولاية ساوث استراليا.

المصدر: وكالات
أستراليا
نفوق
إنفلونزا الطيور
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