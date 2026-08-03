فرق الإطفاء تكافح حريقاً كبيراً في اليونان

أقلعت خمس طائرات إطفاء وخمس مروحيات أخرى في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، لمساعدة المئات من رجال الإطفاء الذين يكافحون حريق غابات كبير غرب العاصمة اليونانية أثينا، بعد يوم من تصادم جوي بين مروحتي إطفاء أسفر عن وفاة اثنين من أفراد الطاقم.

وامتدت ألسنة اللهب بشكل أكبر إلى منطقة العاصمة اليونانية، مما أدى لتنفيذ عمليات إجلاء جديدة في الساعات الأولى من اليوم.

وبدأت الرياح العاتية تهدأ اليوم الإثنين، مما يثير الآمال في أنه يمكن لنحو 500 إطفائي يكافحون الحريق إيقاف تقدمه. ولكن السلطات حذرت من أن منطقة أتيكا التي تضم العاصمة ما زالت معرضة بشدة لحرائق الغابات بسبب زيادة متوقعة في درجات الحرارة.