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موجة حر قياسية في كوريا والسلطات تتخذ إجراءات طارئة

أرشيفية
3 أغسطس 2026 16:15

تجتاح موجة حر قياسية كوريا الجنوبية، ​في الوقت الذي توسع فيه السلطات نطاق إجراءات الطوارئ.
وقال خبراء الأرصاد الجوية اليوم الاثنين ​إن الحرارة الشديدة، التي كانت تتركز في السابق ​في ‌جنوب شرق كوريا الجنوبية، ⁠بدأت ​تنتشر إلى منطقة سول الحضرية ومناطق غربية أخرى. 
وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية ‌من أن درجات الحرارة ربما ترتفع أكثر في المناطق الغربية هذا الأسبوع، وقالت إن موجة الحر والليالي ​ذات الطقس المداري من المرجح أن تستمر.
وقالت إدارة الأرصاد الجوية الكورية إن مدينة يانجسان سجلت أمس الأحد درجة حرارة بلغت 42.5 درجة مئوية، وهي أعلى درجة ​حرارة يتم قياسها خلال ‌122 ⁠عاما من ‌عمليات رصد الأحوال الجوية. ‌وكانت هذه المدينة الواقعة في الجنوب الشرقي قد حطمت بالفعل الرقم القياسي الوطني ⁠في اليومين السابقين.
وأمرت رئيسة الوزراء هان سونغ-سوك ​الوزارات والحكومات المحلية بتعبئة جميع الموارد المتاحة للتعامل مع موجة الحر ومخاطر الجفاف، بعد أن رفعت الحكومة مستوى التأهب لموجة الحر إلى ثاني أعلى مستوى، مما يساعد في توفير التمويل ​لجهود الإغاثة وفحص المناطق المتضررة.

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المصدر: وكالات
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