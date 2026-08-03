حرائق ولاية واشنطن تدمر مئات المباني وتخلي آلاف المنازل

أدت حرائق الغابات، التي ظلت خارج السيطرة أمس الأحد في المناطق الشرقية من ولاية واشنطن، إلى إخلاء نحو 5000 منزل وتدمير ما يقرب من 600 منزل وشركة ومبنى آخر، وفقا لما ذكرته السلطات الأميركية.

وقد التهمت النيران أكثر من 8,2 ميل مربع (حوالي 21 كيلومترا مربعا) حول مدينة سبوكان، ثاني أكبر مدينة في ولاية واشنطن، وكانت واحدة من عشرات الحرائق المشتعلة عبر غرب الولايات المتحدة.

ولم يُبلّغ عن أي وفيات حتى الآن جراء الحرائق في منطقة سبوكان.

في الوقت نفسه، واصلت فرق الإطفاء، مستخدمة الجرافات والمروحيات لليوم العاشر على التوالي، جهودها لمكافحة حريق أتى على ما يقرب من 525 ميلا مربعاً (حوالي 1360 كيلومترا مربعاً) من الأراضي العشبية في غرب ولاية إداهو وشرق ولاية أوريغون. وتعد المنطقة موطنا لمزارع الماشية، وقالت السلطات إن الحريق يهدد أكثر من 600 منزل و800 مبنى آخر.

وكان من المتوقع أن يظل الطقس في المنطقة مشمساً، وجافا، حتى وقت متأخر من الأسبوع، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 90 درجة فهرنهايت (32 درجة مئوية) يوم الأربعاء. ويقول المسؤولون إن الحريق نجم عن الصواعق.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات بشأن جودة الهواء في شرق واشنطن، وشرق أوريغون، وغرب ووسط إيداهو، وغرب مونتانا. كما أصدرت تحذيرات من الحرائق لأجزاء من يوتا ومونتانا وغرب نبراسكا، وتحذيرات من الحرارة الشديدة للأجزاء الجنوبية من أريزونا وكاليفورنيا ونيفادا وشمال مونتانا.