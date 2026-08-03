ترامب: على إيران الاختيار بين "اتفاق" أو "استسلام كامل"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الحصار العسكري الأميركي على إيران سيستمر حتى يتم التوصل إلى "اتفاق أو استسلام كامل".

وكتب ترامب، على منصته "تروث سوشال"، متحدثا عن الإيرانيين "يطلبون اجتماعا، بل قد يقول البعض +إنهم يتوسلون+ (عقد اجتماع)، وتبدأ المناقشات، ويتم التخطيط لأخرى في المستقبل القريب، ثم يقولون علنا وبكل فخر إنهم لا يجرون أي مناقشات"، مضيفا "سواء أرادت إيران الاعتراف بذلك أم لا، فإننا في الواقع نتحدث عن حلٍّ لمشكلة تسببوا فيها منذ عقود".

وذكّر ترامب بالحصار البحري الذي يفرضه على إيران، لافتا إلى أنه "لن يمر أي ‌شيء إلى ​إيران ما لم نسمح نحن بذلك، ​ولن ‌يمر ⁠شيء ‌ما ‌لم يتم ⁠التوصل إلى اتفاق ​أو يتحقق استسلام كامل".

ونفت إيران إجراء أي مباحثات مع الولايات المتحدة، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي أن المفاوضات ستستأنف اليوم الاثنين، بعدما علّق ضربات كانت مقررة.