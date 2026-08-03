الإثنين 3 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب: على إيران الاختيار بين "اتفاق" أو "استسلام كامل"

ترامب يدلي بتصريح من داخل طائرته الرئاسية
3 أغسطس 2026 19:58

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الحصار العسكري الأميركي على إيران سيستمر حتى يتم التوصل إلى "اتفاق أو استسلام كامل".
وكتب ترامب، على منصته "تروث سوشال"، متحدثا عن الإيرانيين "يطلبون اجتماعا، بل قد يقول البعض +إنهم يتوسلون+ (عقد اجتماع)، وتبدأ المناقشات، ويتم التخطيط لأخرى في المستقبل القريب، ثم يقولون علنا وبكل فخر إنهم لا يجرون أي مناقشات"، مضيفا "سواء أرادت إيران الاعتراف بذلك أم لا، فإننا في الواقع نتحدث عن حلٍّ لمشكلة تسببوا فيها منذ عقود".
وذكّر ترامب بالحصار البحري الذي يفرضه على إيران، لافتا إلى أنه "لن يمر أي ‌شيء إلى ​إيران ما لم نسمح نحن بذلك، ​ولن ‌يمر ⁠شيء ‌ما ‌لم يتم ⁠التوصل إلى اتفاق ​أو يتحقق استسلام كامل".
ونفت إيران إجراء أي مباحثات مع الولايات المتحدة، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي أن المفاوضات ستستأنف اليوم الاثنين، بعدما علّق ضربات كانت مقررة.

أخبار ذات صلة
ترامب يعلن عن إجراء جولة محادثات جديدة مع إيران
«صفقة مرتقبة» ترجئ هجوماً أميركياً على إيران
المصدر: آ ف ب
دونالد ترامب
إيران
اتفاق
استسلام
آخر الأخبار
فيران توريس يثير التساؤلات حول مستقبله مع البارسا
الرياضة
فيران توريس يثير التساؤلات حول مستقبله مع البارسا
اليوم 20:54
آثار هجوم على قرية في نيجيريا
الأخبار العالمية
مسلحون يخطفون عشرات الأشخاص في نيجيريا
اليوم 20:43
فرق الإطفاء تكافح حريق غابات في اليونان
الأخبار العالمية
اليونان: فرق الإطفاء تكافح حريق غابات لليوم الرابع
اليوم 20:34
شعار الهيئة الوطنية للإعلام
علوم الدار
الهيئة الوطنية للإعلام تتخذ إجراءات ضد شخصين خالفا معايير المحتوى الإعلامي
اليوم 20:26
تشيلسي يضم المخضرم هندرسون
الرياضة
تشيلسي يضم المخضرم هندرسون
اليوم 20:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©